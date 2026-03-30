L'Osasuna ha ingaggiato Víctor Muñoz la scorsa estate per 5 milioni di euro con un contratto quinquennale e una clausola rescissoria di 40 milioni di euro. Il Real Madrid ha mantenuto il 50% dei suoi diritti economici e un'opzione di riacquisto di 8 milioni di euro al termine della stagione in corso. La straordinaria stagione dell'esterno catalano non è passata inosservata a quasi nessuno, con sei gol e quattro assist in 31 partite con l'Osasuna tra Liga e Copa del Rey nella sua prima stagione nella massima serie. Di conseguenza, Luis de la Fuente ha deciso di convocarlo per la pausa per le nazionali (l'ultima prima dei Mondiali) per le amichevoli contro Serbia ed Egitto.

Ora, dopo il suo impressionante debutto con la nazionale – con tanto di gol segnato a La Cerámica – a soli 22 anni è un serio candidato per la convocazione ai Mondiali ed è senza dubbio uno dei giocatori più in forma del momento. Nico Williams si sta ancora riprendendo da un infortunio all'inguine, e l'esterno è il giocatore che più gli somiglia per via delle caratteristiche simili. Se rimarrà in salute e manterrà questo alto livello di prestazioni da qui alla fine della stagione, è molto probabile che il commissario tecnico lo convocherà per i Mondiali.

La realtà è che, secondo fonti consultate da Cadena SER, Víctor Muñoz tornerà al Real Madrid al termine di questa stagione, così come Nico Paz ed Endrick. Tutti e tre parteciperanno al ritiro pre-campionato con il club e il loro futuro verrà deciso in seguito. Anche se potrebbe non esserci spazio sufficiente per farli giocare insieme, resta il fatto che avranno la possibilità di dimostrare di poter essere giocatori del Real Madrid. Naturalmente, per quanto concerne l'argentino sia Como sia Inter sperano che il suo ritorno alla Casa Blanca sia breve per avere una possibilità di tornare in pista.