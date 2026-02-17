Se il direttore sportivo Paolo Musso ha voluto lanciare pesanti accuse all'arbitro della partita contro l'Inter Under 23, l'allenatore dell'Ospitaletto Franciacorta Andrea Quaresmini preferisce focalizzarsi sulla prestazione dei suoi ragazzi capaci di strappare il pari nel finale alla squadra di Stefano Vecchi: "Sono contento della squadra per la prestazione fatta. Davanti avevi giocatori giovani ma con valori importanti, quindi ci teniamo stretto il risultato e la prestazione. Normale che dobbiamo cercare di portare a casa punti, con squadre alla nostra portata dobbiamo rischiare qualcosa di più per portare a casa il bottino pieno. Ma questa volta non posso imputare niente alla squadra".