Rientrato nella notte dalla trasferta vittoriosa di Cagliari, il Lecce si è ritrovato oggi pomeriggio, al Centro Sportivo di Martignano, per la prima seduta di allenamento settimanale in vista della gara contro l'Inter, in programma sabato, alle ore 18, allo stadio 'Via del Mare'.

Chi è sceso in campo nel match delll’Unipol Domus ha svolto un lavoro di scarico. mentre Medon Berisha ha proseguito con il lavoro personalizzato. Assente Francesco Camarda. Domani pomeriggio, la squadra di Eusebio Di Francesco sosterrà un test di allenamento con la Virtus Francavilla, a porte chiuse, al Via del Mare.