Al termine di Ospitaletto-Inter a parlare in conferenza stampa è Paolo Musso, ds degli orange, con parole molto dure. "Sarei venuto anche in caso di sconfitta, che sarebbe stata immeritata. Vado contro quel che ha detto l'allenatore dell'Inter. Oggi la squadra è stata encomiabile ancora una volta, commento un arbitraggio a dir poco scandaloso rivolto ad avvantaggiare l'Inter con situazioni palesi, chiare".

"C'è un rigore palese - aggiunge -, l'hanno visto tutti già a velocità reale. Impossibile non darlo col Var. Ci sono stati episodi gravissimi, una palla buttata dentro dai giocatori dell'Inter. Penso sia assurdo che l'arbitro vada a rivedere il 2-2 senza che ci sia l'uso della card, perché i gol devono essere rivisti in caso di qualche situazione o di utilizzo di card". Va sottolineato che, come dice lo stesso ds orange, l'FVS prevede il check automatico su ogni gol e certamente non può essere una delle due parti a decidere su quali gol ci sia "qualche situazione" oppure no.