È Jostein Gundersen, difensore centrale della squadra di Kjetil Knutsen, il giocatore del Bodo/Glimt che si presenta in conferenza stampa alla vigilia del playoff di Champions League contro l'Inter di domani sera. Gundersen non usa mezzi termini nel definire la gara di domani: "Questa sarà sicuramente la prova più dura che abbiamo mai affrontato. Dobbiamo solo dare il massimo in una partita come questa. Dovremo solo vedere se siamo pronti o no. Sarà un passo avanti rispetto a ciò a cui siamo abituati".

Jostein Gundersen risponde così quando gli viene chiesto se sia un bene o un male avere una piccola base di gare giocate prima di un match così importante: "Domanda difficile, direi. In un certo senso è positivo avere il ritmo giusto, ma ci siamo anche preparati bene per questa partita. Chiaramente, però, la cosa che ci piace di più è giocare tante partite in una stagione".

Quanto sei preparato?

Dovremo prepararci un po' di più. Siamo pronti per quello che ci riserveranno, sia in termini di giocatori individuali che di stile di gioco e tutto il resto, ma lo faremo anche per il resto. Abbiamo fatto qualche altra sessione di allenamento per essere completamente, completamente pronti, dice il difensore centrale.

Sul cinismo delle squadre italiane.

"ll cinismo fa parte del gioco, soprattutto negli ottavi di finale, dove usano ogni mezzo possibile, sia legale che illegale. Innanzitutto, affrontiamo un'ottima squadra di calcio, quindi sarà emozionante".

Che genere di trucchi usano?

"Usano braccia extra, urlano un po' di più all'arbitro, è qualcosa da cui possiamo imparare. Si tratta semplicemente di giocare un calcio totale, stavo per dire, e di usare le risorse che si hanno a disposizione".