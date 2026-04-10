Il Como recupera due pedine in vista della partita di domenica contro l'Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, Fabregas potrà contare su Jacobo Ramon, che ha saltato le ultime due partite, ma anche sul connazionale Jesus Rodriguez. In pratica la rosa dei lariani sarà al completo.

Sarà anche, come si legge, una prova generale rispetto alla semifinale di ritorno di Coppa Italia che si giocherà a Milano il 21 aprile dopo lo 0-0 dell'andata, una gara in cui Fabregas puntò su Nico Paz al centro dell'attacco, non avendo ancora un Diao con 90' nelle gambe e preferendo lasciare Douvikas inizialmente in panchina.