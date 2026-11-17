Pio Esposito sta trascinando a suon di gol la Nazionale, ma alle sue spalle scalpita Antonio Raimondo, rivelazione della prima parte di stagione col Frosinone, che ora però è costretto ai box da un infortunio. L'attaccante gialloazzurro, intervistato da La Repubblica, rivela di sognare di poter comporre la coppia d'attacco dell'Italia ai Mondiali 2030 con l'interista: "Ci conosciamo bene, sono felice per i suoi gol. Sarebbe fantastico guidare insieme l’attacco della Nazionale al prossimo Mondiale".