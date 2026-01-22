Alberto Gilardino ha anticipato i temi di Inter-Pisa, in programma domani a San Siro, nel corso di un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club toscano: "Domani incontriamo la prima della classe per quello che ha fatto vedere in questo campionato, per quello che sta facendo vedere da tanti anni anche in Champions - la premessa del tecnico -. Noi dobbiamo portarci dietro lo spirito che abbiamo mantenuto nella partita casalinga contro l’Atalanta. È una partita di grande spessore, dovremo avere grande perseveranza, grande sacrificio , grande personalità e coraggio. Dovremo essere bravi, lucidi e equilibrati all’interno della partita perché incontriamo una squadra fisica e con grandissime qualità tecniche. Da parte nostra, dobbiamo essere consapevoli di andare a San Siro per cercare di sfruttare tutte le occasioni che avremo e che ci concederanno".

Folta presenza di tifosi pisani a San Siro.

"Sappiamo che ce ne saranno più di 5.000, quindi tutti dovremo entrare in campo con quel tipo di pensiero".

Ancora sulla partita.

"La nostra volontà è quella di gareggiare in una partita difficile, sappiamo le insidie che comportano questa partita. Sarà l’ultima partita a San Siro e dopo ci sarà l’inaugurazione delle Olimpiadi Invernali, quindi una partita anche speciale in uno stadio speciale con tantissimi nostri tifosi. Sarà un bello spettacolo e noi dovremmo essere molto bravi sul campo per rendere felici i nostri tifosi e soprattutto anche per cercare di portare a casa punti perché ci servono. Una partita da Pisa come abbiamo saputo fare in tante partite precedenti. I nostri punti di forza dovranno essere assolutamente incoscienza e spregiudicatezza, vogliamo andare a prenderci i punti che non siamo riusciti a fare nel girone d'andata per demerito nostro e per i tanti meriti degli avversari. Vedo squadra la vedo in fiducia, consapevole, ha grande stimolo mentale in questo momento, ha grande entusiasmo. Siamo coscienti di quello che dovremo andare a fare"-

Il ritorno di Akinsanmiro.

"E' tornato dalla Coppa d’Africa motivato, con grande voglia, con grande entusiasmo, quindi sarà compito mio fare delle valutazioni per la gara di venerdì sera".

L'Inter sfiderà il Pisa con le fatiche accumulata in Champions.

"Pur avendo perso l’altra sera con l’Arsenal in Champions, l'Inter è una squadra di altissimo livello, una squadra forte in tutte le zone del campo, e mi riferisco sia ai titolari e a chi entrerà dalla panchina. Hanno giocatori che possono cambiare la partita in ogni momento. Da parte nostra dovremo essere perfetti in fase difensiva come gruppo squadra e dovremo essere altrettanto bravi quando avremo il pallone, quindi giocare con coraggio, con personalità, desiderosi di sfruttare tutte le opportunità e tutte le occasioni che ci concederanno”.