Dopo il durissimo attacco da parte del Ceo del Cagliari Stefano Melis nei confronti dell’agente Mario Giuffredi la vicenda sfocia in tribunale, visto che l’agente di Sebastiano Esposito ha dato mandato ai suoi legali di istruire un procedimento civile per diffamazione con tanto di richiesta di risarcimento danni. Lo riferisce Nicolò Schira. Non finisce qui, dunque, il caos attorno al futuro del classe 2002.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Gio 06 agosto 2026 alle 20:00
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione