Dopo Marco Baroni, arriva nella sala conferenze di San Siro anche il portiere del Lecce Wladimiro Falcone per commentare l'esito di Inter-Lecce: "In fase difensiva stiamo andando bene, non ho mai preso più di due gol e oggi però stavo prendendo il terzo... Sono fortunato ad avere una difesa forte davanti. Tuia e Romagnoli hanno sostituito alla grande Baschirotto, sono orgogliosissimo della mia difesa e del campionato che stiamo facendo".

Un commento sulla partita, come l'hai vissuta? Cosa è mancato al Lecce?

"Abbiamo sofferto l'Inter ma è normale, lo avevamo messo in preventivo. Nel recupero palla abbiamo avuto troppa frenesia, quando recuperavamo la perdevamo subito. Dopo il 2-0 ci siamo sciolti, abbiamo provato a fare il nostro gioco ma era troppo tardi".