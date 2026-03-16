In attesa della partita di questa sera allo Zini contro la Cremonese, in casa Fiorentina si pensa anche alle disponibilità in vista del match di domenica al Franchi contro l'Inter. Secondo Tuttosport, i viola potrebbero tornare a contare sull'israeliano Manor Solomon, che continua a lavorare al Viola Park. Sarebbe un recupero importante per Paolo Vanoli considerate la qualità e freschezza che l'ex giocatore del Leeds United può garantire. Alla lista dei sicuri assenti si aggiunge Niccolò Fortini, colpito da una lombalgia. 

Sezione: L'avversario / Data: Lun 16 marzo 2026 alle 17:14
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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