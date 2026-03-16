Altro blocco per il Chelsea dopo quello di qualche anno fa. Il club londinese è stato squalificato e punito con lo stop del mercato per un anno con la condizionale per l'ingaggio di giocatori della prima squadra. Inflitta ai Blues anche una squalifica di nove mesi per la registrazione di giocatori del settore giovanile e una multa di 10 milioni di sterline inflitta a dalla Premier League per aver violato le norme finanziarie sotto la proprietà di Roman Abramovich.

"Il Chelsea Football Club è lieto di confermare di aver raggiunto un accordo con la Premier League in merito a questioni regolamentari pregresse, segnalate spontaneamente dal club nel 2022 - si legge sui canali della società londinese - Come già annunciato, il club ha volontariamente segnalato a tutti gli organi di controllo competenti potenziali violazioni del regolamento avvenute in passato, tra cui la mancata presentazione di bilanci completi risalenti a oltre un decennio fa. Nel corso di un'ampia indagine della Premier League, il club ha proattivamente divulgato migliaia di documenti. Inoltre, quando la Premier League ha richiesto informazioni, il club ha fornito tempestivamente risposte esaustive e ha agevolato tutte le piste di indagine a supporto di un processo complesso ed estremamente approfondito.

Il club desidera chiarire che, a seguito di un'approfondita analisi finanziaria condotta dalla Premier League, si è giunti alla conclusione che in nessun caso il club avrebbe superato la perdita massima consentita di 105 milioni di sterline nel periodo di valutazione triennale previsto dal Regolamento. Il club accetta integralmente i termini dell'accordo. Per chiarezza, la restrizione di nove mesi sulla registrazione dei giocatori dell'Academy si applica immediatamente, ma solo ai giocatori dell'Academy che sono stati precedentemente registrati presso un altro club della League o della EFL nei 18 mesi precedenti. Non si applica ai giocatori attualmente iscritti al Chelsea, ai giocatori internazionali o ai giocatori che stanno presentando la loro prima domanda di registrazione nella categoria Under 9".