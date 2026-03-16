Giampaolo Pazzini, ex attaccante e oggi commentatore a Pressing, parla del gol convalidato all'Atalanta contro l'Inter e fa un'analisi che va oltre alla valutazione arbitrale. "Per me non è fallo, il difensore spesso ci gioca su questo tipo di situazioni", dice inizialmente Pazzini prima di valutare l'operato di Denzel Dumfries nell'azione che porta alla rete di Krstovic.

"Al di là della valutazione arbitrale, l'errore è di Dumfries: buttala fuori, all'85' e in una partita in cui ti stai giocando lo scudetto", aggiunge l'ex nerazzurro rivedendo le immagini.