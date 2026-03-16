Salvo imprevisti da qui a giugno, Carlo Ancelotti ha già scelto il 70% della rosa che rappresenterà la nazionale brasiliana al Mondiale 2026. "Conosciamo già 17-18 giocatori che saranno ai Mondiali, poi abbiamo due mesi per scegliere gli ultimi da inserire in lista - ha detto il ct della Seleçao in conferenza stampa -. La struttura della squadra è abbastanza chiara, non ci sono molti dubbi. Abbiamo molte opzioni in attacco, molte, moltissime. Un po' meno a centrocampo e un po' meno sulle fasce. Ecco perché per queste due amichevoli (contro Francia e Croazia, ndr), ad esempio, abbiamo chiamato due centrocampisti che non conosco, che stanno facendo molto bene, come Danilo e Gabriel Sara. Abbiamo bisogno di giocatori con quelle caratteristiche in squadra".

In linea puramente teorica, quindi, Carlos Augusto, che non è tra i 26 selezionati per i prossimi due impegni amichevoli di pentacampioni del mondo, conserva ancora qualche speranza di partecipare alla rassegna estiva che si svolgerà tra Stati Uniti, Canada e Messico.