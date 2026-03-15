Aria di festa in casa Vicenza, nono solo perché domani sera, in occasione della gara contro l'Inter U23, si celebrerà l'anniversario del club biancorosso: una vittoria contro la squadra dell'ex Stefano Vecchi varrebbe infatti la certezza aritmetica del ritorno in Serie B dei biancorossi. Fabio Gallo, allenatore del Lane, parla in conferenza stampa non nascondendo l'importanza della partita: "Siamo consapevoli di cosa può essere domani sera, ma i ragazzi sono concentrati. Siamo pronti. Conosco bene Vecchi, ho giocato con lui, è un amico. Credo che questo obiettivo sia anche merito suo perché ha lavorato un anno e mezzo con il Vicenza, con un gruppo importante che io quest'anno ho avuto la possibilità di allenare, un gruppo maturo che ha sofferto e che ha saputo reagire. Penso che questo risultato sia figlio anche di chi è venuto prima di me. E questo lo dirò anche a lui domani sera".

A proposito degli avversari di domani, Gallo aggiunge: "L'Inter U23 è una squadra giovane, talentuosa. Ho avvisato i ragazzi che noi non dobbiamo farci condizionare dall'entusiasmo che domani ci sarà. Dobbiamo fare in modo di essere noi ad esaltare la gente con una prestazione di alto livello, di attenzione e sofferenza"-