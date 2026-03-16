Dopo la rotonda vittoria per 3-0 ai danni del Sassuolo, Gianpiero Piovani, allenatore dell'Inter Women, applaude le sue ragazze nella rituale intervista post-partita: "La vittoria è molto importante su un campo difficile, il Sassuolo è una squadra molto organizzata. Avevamo un po' di timore per questa partita: non siamo partite benissimo ed eravamo un po' macchinose e prevedibili, nella ripresa è stata un'altra partita. Abbiamo fatto dei cambi e penso che vedere queste giocatrici che partono dalla panchina e danno una grossa mano sia la soddisfazione più grande per noi. Questi tre punti erano molto importanti per il cammino e i nostri obiettivi che rimangono tre. Abbiamo un po' faticato all'inizio nonostante il gol segnato, nella gestione e nell'intensità, ma forse ha influito anche il primo caldo di oggi".

Con questa vittoria, l'Inter si riporta a -4 dalla Roma a sei giornate dalla fine del campionato: "Si può sempre migliorare e lavoreremo sull'approccio nel corso della settimana. Diciotto punti a disposizione sono tanti in un campionato che si è livellato verso l'alto: siamo fiduciosi, ho detto alle ragazze che si gioca sempre per vincere perché abbiamo un margine d'errore molto ristretto. Siamo qui e vogliamo giocarcela, abbiamo tanto entusiasmo e questo ci deve portare a raggiungere almeno uno dei nostri tre obiettivi".