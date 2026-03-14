Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, commenta l’esito della partita contro l’Inter anche nella sala conferenze di San Siro. Ecco cosa afferma in merito a questo contestatissimo pareggio il tecnico orobico nelle parole raccolte dall’inviato di FcInterNews.it:
Complimenti per la reazione d'orgoglio, soprattutto per aver cercato la vittoria. Una prospettiva sulla partita?
"Cerco di essere breve: abbiamo affrontato una squadra che voleva fare punti perché l'Inter si gioca lo Scudetto. Volevamo stare bassi pensando che loro attaccassero la profondità avendo visto la gara col Bayern Monaco, volevamo sfruttare le ripartenze ma abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Poi nella ripresa abbiamo cambiato l'inerzia anche grazie ai cambi, come Krstovic che è entrato benissimo. Si poteva perdere o anche vincere, però credo che il punto sia meritato".
Non è la prima volta che l'Atalanta rimonta partite così, un pareggio qui può aiutarvi a tenere botta a Monaco di Baviera?
"Dopo la partita siamo stati bravi, credo che il piano gara col Bayern fosse chiaro. Se avevamo poche chance di passare volevamo giocarcele in casa anche se abbiamo affrontato una squadra di grandissimo livello, anche Kompany mi ha detto che per ora a loro riesce tutto. Oggi mi aspettavo qualche scoria ma i ragazzi si sono rilazati da grandi giocatori e da grande squadra. Abbiamo affrontato una corazzata come l'Inter e sembrava non fosse successo niente l'altra sera".
Quanto è mancato Ederson?
"Io li vorrei tutti a disposizione però ci sono mancati, Pasalic, Musah e De Roon hanno tirato la carretta. Ora abbiamo anche recuperato De Ketelaere e domani recuperiamo Raspadori e siamo contenti. Applausi ai nostri fisioterapisti che hanno recuperato i calciatori in pochi giorni".
L'Atalanta ha sempre segnato negli ultimi dieci minuti ultimamente.
"Guardavo questo dato, vuol dire che non molliamo mai. Questa squadra ha nel DNA il fatto di crederci fino alla fine e rispecchia il mio carattere. Mi danno grandi soddisfazioni questi ragazzi, poi mi piacerebbe segnare anche prima perché non è facile riprendere le partite in Serie A".
Quando arrivano le sostituzioni cambiano i fattori della squadra?
"Sì, vero. C'è anche l'aspetto fisico da tenere in considerazione, fino alla fine cerchiamo di giocarcela e cambiare le cose. Chiunque entra dà il 100% e questo mi gratifica come allenatore perché siamo in sintonia con la squadra".
Qual è il piano per Raspadori, anche in ottica Nazionale?
"Speriamo di dargli qualche minuto mercoledì, poi avremo a disposizione l'altra partita per avere più minutaggio disponibile. Bisogna stare attenti a centellinarlo ma siamo felici di averlo domani in squadra e spero che anche la Nazionale sia felice".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - L'avversario
Altre notizie
- 18:28 videoInter-Atalanta 1-1, Tramontana una furia: "Prima Abisso, poi Manganiello e Chiffi. Basta"
- 18:03 L'Inter sceglie il silenzio stampa. Nessun rappresentante nerazzurro parlerà ai media o in conferenza
- 17:51 Atalanta, Zappacosta in conferenza: "Questo gruppo ha reagito bene dopo la sconfitta di Champions"
- 17:50 Palladino in conferenza: "Punto meritato, è stato come se col Bayern non fosse successo nulla"
- 17:44 Atalanta, Zappacosta a DAZN: "Periodo impegnativo, bravi a scambiarci gli uomini"
- 17:34 Atalanta, Palladino a DAZN: "La panchina è la nostra forza. Gli episodi? Marelli ha confermato la regolarità di entrambi"
- 17:28 Atalanta, Krstovic esulta a DAZN: "Reazione perfetta, volevamo anche vincerla". Hien esalta il gruppo
- 17:12 Inter-Atalanta, la moviola: finale horror di Manganiello. Da annullare il pari della Dea e manca un rigore su Frattesi
- 17:04 Inter-Atalanta, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 17:02 Decidono Manganiello e Gariglio e l'Inter si infuria: l'Atalanta strappa l'1-1 con un gol opinabile, esplode Chivu
- 17:01 Inter-Atalanta, le pagelle - Carlos Augusto emerge, Mkhitaryan dà freschezza. Dumfries sfortunato
- 17:00 Inter-Atalanta, Fischio Finale - Esposito torna a mostrare i muscoli, Manganiello la Marotta League. Pari clamoroso a San Siro
- 16:55 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-ATALANTA: Manganiello RIAPRE il CAMPIONATO. COLLEGAMENTO dallo STADIO
- 16:08 Inter-Atalanta, la risposta del pubblico interista: oltre 74.300 spettatori
- 16:07 Bisseck: "Sarà importante cercare subito il secondo gol"
- 14:40 Atalanta, Carnesecchi a DAZN: "Magari oggi è la giornata perfetta per risollevarci"
- 14:36 Carlos Augusto a DAZN: "Derby? Sono d'accordo con Dimarco. Oggi l'opportunità per dimostrare che siamo forti"
- 14:35 Como, Suwarso: "Fabregas prima o poi in un top club, saremmo stupidi a non pensarlo"
- 14:32 Atalanta, Percassi a DAZN: "Difficile portare via punti da San Siro, Inter fortissima. Non vogliamo avere rimpianti"
- 14:24 Chivu a DAZN: "Thuram importante, è recuperato al 100%. Preoccupazione dopo il derby? Non è cambiato nulla"
- 14:21 Rocco Papaleo: "Il campionato ormai è segnato dallo strapotere dell'Inter"
- 14:14 Carlos Augusto a ITV: "Mancano dieci gare, dobbiamo provare a vincere. Vogliamo rialzarci subito"
- 14:07 Inter Women, Merlo: "Questa squadra è una famiglia, l'unione è la nostra forza"
- 13:53 Agbonifo: "Fin da bambino coltivo il sogno di diventare calciatore. Okocha il mio idolo"
- 13:35 Rakitic: "Scudetto per Modric? L'Inter ha tanti punti... magari l’anno prossimo, chi lo sa"
- 13:20 SM - Verso Inter-Atalanta, Bastoni indisponibile: non ha smaltito la botta alla tibia. Pronto Carlos Augusto
- 13:15 Primavera - Torino-Inter, gli Up&Down - Si salva solo Mosconi nella pessima prestazione contro i granata
- 13:07 Lewandowski: "Il ko con l'Inter è stata una lezione. Nerazzurri due volte in finale, non mi sembra una crisi"
- 12:56 D'Ambrosio: "Mi sono ritirato a testa alta, senza rimorsi. Inter? Non è un calo definitivo, ha la maturità per reagire"
- 12:52 Primavera - Dieci minuti, poi il buio e il poker granata: l'Inter cade 4-1 sul campo del Torino
- 12:39 Riso ammette: "Ero io che volevo portare via Frattesi dall'Inter, ma fanno fatica a separarsi. Davide è uno passionale"
- 12:25 Milan, Allegri: "L'Inter ha dimostrato di essere la più forte finora. Scudetto? C'è solo un modo, il resto sono chiacchiere"
- 12:11 Zoff: "Scudetto, l'Inter ha un bel vantaggio. Ringiovanire la rosa? Andiamoci piano, stanno tenendo un ritmo altissimo"
- 11:57 GdS - Gattuso continua le sue osservazioni: il ct atteso a San Siro per Inter-Atalanta
- 11:43 GdS - Finalissima a San Siro idea seria, l'Italia aspetta di chiudere l’accordo. E Lautaro ci spera
- 11:29 Llorente ancora ci pensa: "In Inter-Juve hanno inventato l’espulsione su Kalulu"
- 11:15 FOTO - Inter, Racing Avellaneda e Argentina in un unico scatto: Lautaro esprime la "gioia" di rivedere Milito
- 11:00 TS - Nico Paz, futuro tra Real e Como. Chivu lo accoglierebbe a braccia aperte, Oaktree...
- 10:45 TS - L'Inter ritrova Thuram e Dumfries dall'inizio, ballottaggio Sucic-Mkhitaryan
- 10:30 Frattesi: "Questa Inter ha una forza speciale. È una squadra in grado di superare ogni tipo di difficoltà"
- 10:14 CdS - Dumfries grande dubbio di Chivu: la titolarità dipende da un fattore. Indecisione anche per la difesa
- 10:00 Padelli: "Spalletti ha riportato l'Inter a vincere. Wanda-Icardi Non era uno spogliatoio facile da gestire"
- 09:45 CdS - Chivu ha fiducia nei suoi ragazzi. Atalanta occasione di reazione al Milan
- 09:30 CdS - Con l'Atalanta, ultimo sforzo senza Lautaro e Chivu manda l'Inter in terapia di coppia
- 09:15 Ranocchia: "Ero sicuro che Chivu avrebbe fatto bene. Inter fin qui ottima nonostante...". Poi difende Bastoni
- 09:00 GdS - L'Inter ritrova Dumfries: l'olandese pronto a scalzare Luis Henrique dal 1'. Un dubbio in difesa
- 08:45 GdS - Chivu-Inter ancora insieme: fiducia totale della società che pensa al rinnovo. Calciatori in discussione
- 08:30 Preview Inter-Atalanta - Chivu ritrova Dumfries per la reazione scudetto
- 00:00 Calma e gesso
- 23:47 Premio 'Rosa Camuna' a Bastoni? L'ass. Lucente ironizza: "Allora a Kalulu vada il 'Cornuto e Mazziato'"
- 23:33 Materazzi: "Bravo chi ha creduto in Chivu, ora sta mancando la ThuLa. Barella? I sardi non si arrendono mai"
- 23:19 Settore giovanile Inter, il programma del week-end: spicca la sfida della Primavera a Verona
- 23:05 Moro consiglia l'Atalanta: "Ecco dove bisogna colpire l'Inter"
- 22:51 Il Parma si fa del male, il Torino vola: un errore di Suzuki e due autogol agevolano il 4-1 granata
- 22:37 Finalissima 2026, AFA e CONMEBOL dicono no a Madrid. Spunta anche l'ipotesi Italia
- 22:23 Fiorentina, Parisi guarda avanti: "Tra poco sfideremo l'Inter. Il destino è nelle nostre mani"
- 22:09 Samuel: "Ecco cosa servirà domani contro l'Atalanta. Chivu ha una grande leadership"
- 21:54 Parma, Cherubini: "L'anno scorso bellissimo finale con Chivu, Cuesta scelto per la continuità"
- 21:40 Milan atteso da una Lazio agguerrita. Zaccagni: "Daremo tutto. E avremo un tifo caldo"
- 21:25 videoInter in silenzio prima di un’Atalanta alla ricerca di certezze. Chivu dovrà rialzare la voce
- 21:11 Denis: "In Italia bisogna partire da giocatori come Pio Esposito, che a me piace tantissimo"
- 20:56 Rakitic: "L'Inter sta facendo una stagione importante. Il Milan deve avere fiducia in Modric"
- 20:42 Qui Atalanta - Palladino ritrova Ederson, partirà dalla panchina. Torna dal primo minuto Scalvini
- 20:27 L'analisi di Braglia: "I due derby vinti dal Milan valgono un campionato. E sull'Inter penso che..."
- 20:12 Shevchenko: "Ho visto un Milan carico contro l'Inter, Allegri ha portato energia positiva"
- 19:58 Dida: "Il Milan è una bellissima squadra. Lo Scudetto? Bisogna pensare partita per partita"
- 19:43 Milito in sede Inter, non solo visita di cortesia: con Marotta dialoghi positivi per Valentin Carboni
- 19:29 L'Inter spinge e ora il Santos ha fretta: convocati gli agenti di Robinho Jr. per parlare del rinnovo
- 19:15 Toni: "Mi piace Pio Esposito, ha la testa giusta ed è un centravanti alla vecchia maniera. Sullo Scudetto..."
- 19:00 Rivivi la diretta! VIGILIA di INTER-ATALANTA: la SCELTA su BASTONI. Quanta "ARGENTINA" a MILANO. E NICO PAZ...