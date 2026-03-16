"Otto punti a nove giornate dalla fine sono tanti. Probabilmente se fossi nel Milan comincerei a pensare a quelle che sono dietro". Commenta così in modo laconico Alessandro Costacurta, uno dei simboli della storia rossonera, la situazione in classifica dopo il risultato dell'Olimpico contro la Lazio.

Interpellato negli studi di Sky sulle speranze scudetto del Milan nonostante il k.o. contro la Lazio, l'ex difensore ha posto più l'attenzione sulle squadre alle spalle del Milan che sono in evidente risalita.