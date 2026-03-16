Altro stop nel centrocampo dell'Inter: Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni, certa la sua assenza domenica contro la Fiorentina.