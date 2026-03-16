Altro stop nel centrocampo dell'Inter: Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni, certa la sua assenza domenica contro la Fiorentina.
Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 16 marzo 2026 alle 13:50
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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- 09:52 Pazzini: "Gol di Krstovic? Per me il vero errore lo fa Dumfries: se ti giochi uno Scudetto..."
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Domenica 15 mar
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