Negli studi di Sky Sport accesa discussione sul calcio di rigore negato all’Inter per fallo di Scalvini su Frattesi nel c orso di Inter-Atalanta. Non ha dubbi Paolo Di Canio: “Scalvini-Frattesi? Non ci si può inventare niente qui. Se lo fai vedere a dieci arbitri ti fischiano calcio di rigore. Frattesi sta calciando di piatto, Scalvini gli prende il collo del piede, qua è calcio di rigore”.

Gli fa eco Giuseppe Bergomi: “Non lo possiamo classificare come rigorino, è rigore netto. Secondo me non può essere paragonato con altri episodi”.