'Open VAR', il format di DAZN in cui i vertici arbitrali spiegano le decisioni prese in campo dai direttori di gara di Serie A, potrebbe fermarsi alla terza stagione. Stando a quanto rivela La Stampa, FIGC e AIA stanno ragionando sull’opportunità di proseguire l'esperimento nato tre anni fa per permettere ai tifosi e agli stakeholders del calcio di venire a conoscenza del processo dietro la scelta di un fischio.

La sensazione sempre più diffusa tra gli addetti ai lavori è che questa sovraesposizione possa essere controproducente per la classe arbitrale. Tanto che, al momento, sembra prevalente la corrente che vorrebbe la chiusura della trasmissione che, da qualche tempo, è diventato un appuntamento classico sulla piattaforma streaming il martedì successivo alla giornata di campionato, a partire dalle 15. "Una parte dei vertici arbitrali non ha dubbi: deve andare in archivio", si legge sull'edizione online del quotidiano.

Parallelamente, la Lega Serie A ha cominciato a lavorare alla stesura del codice di comportamento, in vista della prossima stagione, atto a limitare le proteste di dirigenti e allenatori contro gli arbitri dopo gli episodi considerati sfavorevoli, prevedendo sanzioni per chi va oltre.