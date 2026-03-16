Arrivato ai microfoni di Telelombardia dopo la sconfitta contro la Lazio, il difensore del Milan Koni de Winter prova a dare le motivazioni del ko dell'Olimpico: "Penso che il risultato di Inter-Atalanta non abbia avuto effetti su di noi, abbiamo sbagliato tanto tecnicamente nel primo tempo. Merito a loro che hanno fatto una buona partita, nel secondo tempo abbiamo sbagliato tanto tecnicamente nel primo tempo. Merito a loro che hanno fatto una buona partita, nel secondo tempo abbiamo provato a fare qualcosa ma è mancato il gol".

Come si riparte dopo questa sconfitta che porta i rossoneri a meno otto dall'Inter?

""Con grande voglia, con una squadra che vuole vincere".