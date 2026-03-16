Si sono concluse i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026, evento che con grande orgoglio la Regione Lombardia ha salutato attraverso un comunicato diramato sui canali ufficiali al termine di un evento che ha rappresentato un grande successo per la Lombardia: "Ha meritato certamente una medaglia d’oro" si legge nella nota, per aver "portato investimenti pubblici e privati da Milano alla Valtellina, infrastrutture e impianti migliorati che rimangono. L’eredità immateriale che porterà beneficio turistico a lungo termine: l’immagine di un’Italia moderna, efficiente, sicura, capace di accogliere e far emozionare" come ha scritto su Instagram il presidente della Regione, Attilio Fontana in un post celebrativo.

"La Cerimonia di apertura a San Siro - ha poi continuato citando l'inaugurazione andata in scena al Meazza - è stata eccellente, apprezzatissima all’estero e in Italia. L’Arena di Verona sempre stupenda". Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, hanno dato a tutto il Paese “il più grande esempio possibile di cosa voglia dire lasciare le regioni più autonome e libere di lavorare".