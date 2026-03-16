L'Inter U23 gioca un ottimo secondo tempo ma non basta per impedire la festa promozione del Vicenza. Al Menti i biancorossi vincono 2-1 grazie ai gol di Capello e Stuckler, per i nerazzurri a segno Kamaté. Il primo tempo, che si è chiuso 1-0, ha visto il Vicenza giocare meglio. Complice l'ambiente incandescente, la squadra di Gallo ha spinto forte e l'ha sbloccata poco dopo la mezz'ora, con la complicità di Fiordilino e Calligaris. Capello infatti era tutto solo su corner e ha sfruttato l'uscita a vuoto del portiere ospite. Poi in avvio di ripresa il raddoppio di Stuckler, ancora di testa. l cambi hanno riacceso l'Inter U23, che al 66' ha accorciato con un tiro-cross di Kamaté che si è spento in fondo al sacco: un gol che ha costretto i quasi 12.000 del Menti a trattenere il fiato per la mezz'ora finale. I nerazzurri hanno attaccato ma non è bastato per trovare il pari, con il Vicenza che guadagna, vincendo questa sera, la promozione in Serie B con sei gare d'anticipo. Per la squadra di Vecchi tanto di positivo, soprattutto nella parte finale della gara. L'Inter U23 infatti è stata brava a non fare da comparsa, creando qualche grattacapo a Costa e compagni. Ora però, da settimana prossima, sarà fondamentale ritrovare la vittoria che manca da un mese e mezzo per provare a conquistare un posto ai playoff, con l'Inter U23 che ospiterà la Dolomiti Bellunesi.

IL TABELLINO

VICENZA-INTER U23 2-1

Marcatori: Capello (31'), Stuckler (55'), Kamaté (66')

VICENZA (3-5-2): Gagno; Cuomo (dall'83' Cappelletti), Leverbe, Sandon; Caferri, Zonta, Carraro, Pellizzari (dal 78' Vitale), Costa (dall'83 Tribuzzi); Capello (dal 62' Alessio), Stückler (dal 62' Rauti).

A disposizione: Massolo, Basso, Golin, Vescovi, Cavion, Rada, Talarico, Benassai.

Allenatore: Fabio Gallo

INTER U23 (3-5-2): Calligaris; Cinquegrano, Prestia, Alexiou (dall'84' Agbonifo); Amerighi (dall'80 Mayé), Kamaté, Fiordilino (dal 62' Topalovic), Kaczmarski, Cocchi (dal 62' Berenbruch); La Gumina, Lavelli (dal 62' Spinaccé).

A disposizione: Melgrati, Raimondi, Zanchetta, Agbonifo, Bovo, Re Cocconi, David, Iddrissou.

Allenatore: Stefano Vecchi

Ammoniti: Fiordilino (22'), Amerighi (45'+1)

Arbitro: Fabio Rosario Luongo (sez. di Frattamaggiore)

Assistenti: Nigri - Tomasi

Quarto ufficiale: Pizzi

Operatore FVS: Posteraro

RIVIVI IL LIVE

22.23 - Finisce qui. Il Vicenza batte l'Inter U23 e conquista una meritatissima promozione in Serie B.

95' - Succede di tutto al Menti. Inter sbilanciatissima, Alessio riparte in uno contro zero, Agbonifo lo insegue ma si infortuna, poi Calligaris sporca il pallone e l'Inter si salva sulla linea.

90' - Saranno sei i minuti di recupero.

87' - Topalovic tira da lontano: palla che non si abbassa e finisce alta.

84' - Vecchi manda in campo Agbonifo, lascia il campo Alexiou. Nerazzurri ultra-offensivi ora.

83' - Tribuzzi e Cappelletti sono le due ultime mosse di Gallo: escono Cuomo e capitan Costa.

80' - Torna in campo Mayé, al posto di Amerighi. Il difensore francese mancava da diversi mesi in Under 23, per lui è la prima presenza del 2026 tra i professionisti dopo l'infortunio di dicembre.

80' - La Gumina prova ancora il tiro a giro: palla alta. Cresce l'Inter, che ora ci crede.

78' - La Gumina sceglie la soluzione personale e calcia da fuori area. Palla a lato. Intanto Pellizzari lascia il campo per Vitale.

72' - Il Vicenza e il Menti hanno risentito del gol subito, la squadra di Gallo ha perso un po' di sicurezza e l'Inter cerca di approfittarne.

IL GOL - Kamaté arriva al cross dalla destra a rientrare, dopo essere tornato in quella che nelle ultime settimane era stata la sua zona di competenza. Nessuno arriva sulla sfera che si spegne in fondo al sacco, con Gagno tagliato fuori.

66' - GOOOOOOOLLLLLLLL DELL'INTER! KAMATE'! All'improvviso l'Inter la riapre, 2-1!

62' - Triplo cambio per l'Inter. Berenbruch per Cocchi, Spinaccé per Lavelli, Topalovic per Fiordilino. Il Vicenza invece sostituisce Stuckler con Rauti, mentre Alessio entra per Capello. I due autori del gol ricevono la standing ovation del Menti.

61' - Cocchi prova il gol olimpico: Gagno blocca sicuro.

IL GOL - Sovrapposizione di Zonta, premiata, che porta al cross dalla destra. Il suo traversone è preciso e Prestia, quasi attratto dal pallone, si perde Stuckler alle spalle. L'attaccante, già a segno all'andata, impatta la palla quanto basta per scavalcare Calligaris, incolpevole.

55' - Gol del Vicenza, Stuckler di testa fa 2-0. Esplode il Menti, Gallo esulta in panchina.

52' - Prestia a centimetri dal pareggio! Gran bel cross di Cocchi su corner, Prestia devia con i tempi giusti ma la palla passa dalla parte sbagliata del palo di pochissimo.

51' - Ci prova l'Inter con Amerighi! La deviazione di un difensore del Vicenza aveva estromesso Gagno, ma la sfera termina in corner.

50' - Non c'è il penalty per il Vicenza. Si riparte.

47' - E infatti il tecnico biancorosso si gioca la card FVS. Dal replay non sembrano esserci gli estremi per un cambio di decisione, anche se sicuramente il difensore greco ha rischiato qualcosa.

46' - Alexiou impedisce a Stuckler di arrivare su un cross dalla sinistra: qualche protesta dei giocatori di Gallo.

21.32 - Si riparte! Nessun cambio al Menti.

21.30 - Le squadre sono di nuovo in campo. Tra poco la ripresa.

Come ampiamente prevedibile è stato un primo tempo complesso per l'Inter U23, sotto 1-0 a Vicenza. I nerazzurri, che avevano iniziato la partita con coraggio, con il passare dei minuti hanno faticato di fronte alla spinta della Lane. Dopo un paio di situazioni in cui Calligaris era stato bravo, al 31' il gol del vantaggio, firmato da Capello. Un'uscita a vuoto del portiere nerazzurro su un cross di Caferri ha spianato la strada alla squadra di Gallo, con Capello libero a centro area che ha dovuto solo spingere in rete a porta sguarnita. Nel finale il Vicenza ha sostanzialmente amministrato la situazione, senza accelerare, mentre l'Inter ha abbozzato un tentativo di reazione, pur senza creare granché. In questo momento il Vicenza sarebbe aritmeticamente promosso in Serie B.

21.18 - Finisce qui il primo tempo, 1-0 per il Vicenza il parziale.

45'+1 - Fallo tattico di Amerighi, che trattiene per la maglia Cuomo. Ammonito. Evitabile il successivo accenno di reazione di Capello, visto che la giocata di Amerighi era stata priva di cattiveria.

45'+1 - Un minuto di recupero.

43' - Non c'è nulla, il braccio di Zonta è davanti al corpo.

41' - FVS chiamato dall'Inter U23. Possibile tocco di mano di Zonta in area di rigore del Vicenza.

40' - Tira da fuori Carraro: soluzione debole e a lato.

38' - Non reagisce per ora l'Inter U23, anzi. Il Vicenza cerca possibili crepe nella difesa nerazzurra per raddoppiare. Tiene botta però la retroguardia ospite.

IL GOL - Avanti il Vicenza con il proprio numero 10. La seconda punta di casa viene persa da Fiordilino su calcio d'angolo battuto corto dal Vicenza. Dopo qualche secondo arriva il cross di Caferri, letto male da Calligaris: a porta vuota Capello, tutto solo, deve solo spingere in porta di testa il gol che in questo momento sancirebbe la promozione dei suoi.

31' - Gol del Vicenza, Capello porta avanti i suoi, 1-0.

24' - Kaczmarski recupera palla e si fa 60 metri palla al piede prima di provare la botta dal limite: respinge Leverbe.

22' - Ammonito Fiordilino. Fallo tattico del regista nerazzurro.

20' - Corner ben battuto da Costa, Calligaris respinge in tuffo. Zonta ci prova di prima, colpendo un compagno. La palla ritorna nella zona del prodotto del vivaio nerazzurro, che tenta una seconda conclusione. Sfera a lato.

19' - Caferri ci prova dopo l'errore di Cocchi in disimpegno. Destro in corsa alzato sopra la traversa da Prestia. Si fa sempre più forte la spinta del Vicenza e, di conseguenza, anche del Menti.

18' - Calligaris! Stuckler si libera di Cinquegrano con una bella finta sulla sinistra e calcia, il portiere nerazzurro respinge. Poi la difesa dell'Inter completa il lavoro iniziato dal proprio portiere.

15' - Capello tenta il primo tiro di serata. Punizione battuta da Costa a cercare l'area di rigore, con la sfera che resta lì. Il più reattivo è proprio Capello, che calcia rasoterra: Alexiou respinge.

14' - Prova ad alzare il baricentro il Vicenza, che da qualche minuto muove palla nella metà-campo dell'Inter. I nerazzurri si difendono con ordine.

8' - Primo sussulto della partita. Pellizzari sfonda a sinistra, bruciando Cinquegrano. Cross teso su cui Calligaris esce con i tempi giusti. La sua respinta però non è risolutiva: serve una bella chiusura di Kaczmarski per allontanare definitivamente il pericolo.

5' - Avvio decisamente bloccato, tanto ordine, poca voglia di rischiare da entrambe le parti.

20.31 - Fischia Luongo, via alla gara del Menti!

20.28 - Squadre in campo: Inter U23 in nerazzurro, mentre il Vicenza giocherà con il tradizionale completo biancorosso..

20.25 - Stadio Menti caldissimo e, ovviamente, tutto esaurito, con quasi 12.000 spettatori. Accolto da un grande applauso Vecchi, ex di serata, per un anno e mezzo al Vicenza dal dicembre 2023 fino alla fine della scorsa stagione.

In quella che potrebbe essere una serata storica per il Vicenza, l'Inter U23 vuole indossare i panni della "guastafeste". Nella 32a giornata del girone A di Serie C la squadra di Stefano Vecchi fa visita alla capolista, che vincendo conquisterebbe aritmeticamente e con ampio anticipo la promozione in Serie B. I nerazzurri, invece, hanno bisogno di muovere la classifica per trovare un po' di respiro in ottica playoff, con la vittoria che manca dalla trasferta di Lecco di fine gennaio. All'andata finì 1-2 per i biancorossi, nonostante l'inferiorità numerica. Dopo il vantaggio iniziale di Capello, l'Inter aveva pareggiato con Kamaté su rigore in avvio di ripresa, prima della zampata decisiva di Stuckler al 89'. Questa sera Vecchi sceglie il tandem La Gumina-Lavelli in attacco, mentre Kamaté torna in mezzo al campo dopo tante settimane sull'out di destra. Sulla corsia c'è Amerighi. Ecco le formazioni ufficiali per la partita del Menti, in programma alle 20.30.