Carlos Augusto non è stato inserito nella lista dei convocati di Carlo Ancelotti, ct del Brasile, per gli impegni amichevoli contro Francia e Croazia sulla strada per il Mondiale 2026. In difesa, il selezionatore della Seleçao ha convocato: Alex Sandro, Gleison Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley.