Raggiante Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, ai microfoni di DAZN nel post-partita di San Siro dopo il pari contro l'Inter: "Questo è un grande gruppo, gli chiedo tanto da quattro mesi e li ringrazio pubblicamente. Da quando sono arrivato lottano tantissimo con grande impegno e coraggio. Non è facile giocare ogni tre giorni e oggi hanno fatto un'ottima partita. Siamo cresciuti nel corso della partita, nel primo tempo volevamo giocare più bassi sfruttando le transizioni ma non le abbiamo fatte bene".

Avete usato due approcci diversi tra primo e secondo tempo...

"L'Inter ci ha concesso qualche ripartenza, ma non l'abbiamo sfruttata. Sapevo che l'inerzia della partita poteva cambiare e i subentranti hanno dato grande energia. Krstovic ha dato una grande mano, abbiamo bisogno di quello. Abbiamo recuperato anche De Ketelaere, Hien ha vinto tutti i duelli difensivi. Sono felice e soddisfatto, la nostra forza è la panchina".

Come valuta gli episodi che hanno portato al finale nervoso?

"Episodi? Non li ho visti, non parlo mai degli arbitri. Marelli ha confermato che non ha sbagliato l'arbitro, io cerco di rispettare il lavoro di tutti e mi attengo a ciò che è stato detto".

Come andrete a Monaco?

"Il risultato è compromesso, è una montagna da scalare. Ci giocheremo la partita consapevoli di affrontare una grande squadra. Ho massima fiducia nei confronti di tutti, faremo la nostra prestazione".