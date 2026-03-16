Nel corso di un'intervista rilasciata a Mediaset, Valentino Rossi, ex campione di motociclismo nonché noto tifoso nerazzurro, ha risposto anche a una domanda sulla stagione fin qui disputata dalla sua squadra del cuore: "Quest'anno peggio in Champions dove siamo già usciti, ma in campionato siamo ancora davanti. Abbiamo perso un po' di vantaggio ma abbiamo ancora qualche punto, quindi speriamo di concludere davanti"