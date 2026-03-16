Nel corso di un'intervista rilasciata a Mediaset, Valentino Rossi, ex campione di motociclismo nonché noto tifoso nerazzurro, ha risposto anche a una domanda sulla stagione fin qui disputata dalla sua squadra del cuore: "Quest'anno peggio in Champions dove siamo già usciti, ma in campionato siamo ancora davanti. Abbiamo perso un po' di vantaggio ma abbiamo ancora qualche punto, quindi speriamo di concludere davanti"

Sezione: News / Data: Lun 16 marzo 2026 alle 16:02
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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