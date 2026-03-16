Esami strumentali nelle prossime ore per Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno è stato colpito, come riporta La Gazzetta dello Sport, da un problema muscolare durante Inter-Atalanta e le sue condizioni verranno valutate a seguito delle analisi, che daranno anche un primo quadro sui possiibli tempi di recupero. 

Difficilmente, però, il giocatore ci sarà a Firenze domenica 22, quando invece sarà pronto a tornare Hakan Calhanoglu. Per un centrocampista che si ferma, insomma, un altro che potrebbe esserci di nuovo.

Sezione: Rassegna / Data: Lun 16 marzo 2026 alle 08:56
Autore: FcInterNews Redazione
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