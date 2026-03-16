Lautaro Martinez non avrà più in calendario la Finalissima tra Spagna e Argentina, cancellata nelle scorse ore. Come riporta oggi Tuttosport, tale decisione potrebbe cambiare le prospettive per l'argentino, che non voleva assolutamente mancare nella sfida agli spagnoli. 

Ora l'idea di averlo ad Appiano Gentile può cambiare i piani: dopo la sosta l'Inter avrà la Roma a San Siro e il Como. Avere Lautaro tirato a lucido dopo due settimane di lavoro piene potrebbe essere un'assicurazione per giocarsi la volata con maggiore tranquillità.

Sezione: Rassegna / Data: Lun 16 marzo 2026 alle 11:02
Autore: FcInterNews Redazione
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