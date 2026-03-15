Ai vertici arbitrali non è piaciuto l’arbitraggio di Gianluca Manganiello in Inter-Atalanta. Come riportato da Gazzetta.it, sarebbe stata giudicata corretta la decisione di lasciar proseguire l’azione dopo il contatto Sulemana-Dumfries, ma sbagliato non fischiare il colpo di Scalvini su Frattesi. Manganiello sarebbe sotto accusa più di Gariglio (Var) in occasione del contatto in area atalantina: era l’arbitro di Pinerolo che doveva valutare nella giusta misura quel colpo in ritardo sull’interista.

In ogni caso non è piaciuto nemmeno il silenzio di Gariglio al VAR, soprattutto perché in passato quei tipi di contatti evidente avevano portato al penalty. In ogni caso per l’arbitro di Pinerolo al momento non è prevista una vera e propria sospensione ,a una semplice turnazione: lo si rivedrà probabilmente dopo la sosta, vediamo se in A o dalla Serie B.