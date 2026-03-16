Mario Gila è pronto a spiccare il volo in una big di Serie A. E' la convinzione espressa da Hernanes negli studi di DAZN: "E' un difensore che sa cosa fare con la palla. Ha velocità, letture, gioca d'anticipo: per me, è fortissimo. Se fossi Milan, Inter o Juve, lo prenderei subito", le parole del brasiliano.

Due dei club citati dall'ex centrocampista, Milan e Inter, sono stati effettivamente accostati allo spagnolo.