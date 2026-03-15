Anche Ciro Ferrara ritiene che l'Inter sia stata privata di un calcio di rigore ieri nella gara contro l'Atalanta. Così l'ex difensore di Napoli e Juventus commenta l'episodio del contatto tra Davide Frattesi e Giorgio Scalvini negli studi di DAZN: "Lo step-on-foot ormai è qualcosa di codificato: chi può definire l'intensità? Se dai un pestone all'attaccante, è calcio di rigore. L'attaccante arriva prima sul pallone, il contatto c'è... Se no entriamo in un ginepraio nel quale sarà giudicata l'intensità anche nelle prossime volte. Ai miei tempi non lo avrebbero mai assegnato, ma ormai sono cambiate tante cose e questo episodio lo abbiamo visto in tantissime circostanze. Mi sembra strano non sia stato assegnato il rigore. Se sono episodi soggettivi non ne verremo mai fuori, ma se lo codifichi... Un rigore del genere per me è fuori logica, ma tanti ne sono stati assegnati così".