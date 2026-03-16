Cristian Chivu è una delle certezze dell'Inter per la stagione che verrà, ma per il resto non è escluso che ci sia una rivoluzione. Secondo La Gazzetta dello Sport, tirato un sospiro di sollievo grazie alla sconfitta del Milan contro la Lazio che porta a otto punti il distacco sulla seconda, la dirigenza sta pensando a come cambiare la squadra dell'anno prossimo e i mutamenti potrebbero essere profondi.

Secondo la rosea, buona parte dei giocatori non sta rendendo secondo le potenzialità e lo stipendio percepito. Sicuramente hanno influito assenze come quelle di Lautaro e Dumfries, ma poi ci sono quelli che hanno giocato e non lo hanno fatto al meglio. Viene per esempio definito "senza giustificazioni" il 2026 di Thuram, lontanissimo dai suoi standard: potrebbe essere il primo grande giocatore a lasciare l'Inter in estate. Si studiano eventuali offerte, sempre secondo il quotidiano, anche per Bastoni e Barella, nonché ovviamente per Calhanoglu, a un anno dalla scadenza contrattuale e con tanti infortuni in cui è incappato. Tra i nuovi in bilico Luis Henrique e Diouf, ma anche Sucic che si è un po' spento alla distanza.

Come detto, la certezza è invece Chivu: prima del prossimo campionato potrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2027.