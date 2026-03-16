Non verranno affrontati argomenti tecnici nella riunione tra vertici arbitrali e dirigenti prevista per il 23 marzo nella sede della Lega Serie A. Questa la novità riportata oggi dal Corriere dello Sport. Dalla riunione erano già stati esentati gli allenatori, che inizialmente avrebbero invece dovuto prendere parte.

Rocchi spiegherà quindi soltanto i programmi, gli aspetti organizzativi, come avviene la formazione e la preparazione dei direttori di gara. Un cambio di rotta nato soprattutto dalle considerazioni di Inter e Juventus che hanno contestato l'utilità di un incontro di natura tecnica a poche giornate da fine torneo: meglio riparlarne al prossimo anno.

In particolare nel club nerazzurro c'è la convinzione che nel mondo arbitrale regni soltanto confusione, viste le correzioni sulla linea decisionale su episodi pressoché della stessa natura.