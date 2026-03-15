La vittoria del Como contro la Roma ha lasciato sensazioni positive in casa lariana, nonostante le polemiche nate attorno all’espulsione di Wesley. A fare il punto sulla partita è stato l’allenatore Cesc Fabregas, intervenuto a Sky Sport:

“Quando costruisci una squadra devi avere un’idea chiara - ha spiegato - e oggi abbiamo messo in campo mentalità, voglia e prestazione. La partita può cambiare in cinque minuti, come è successo con il rigore, ma dobbiamo continuare a mantenere la nostra identità e alzare il livello di gioco”.

Fabregas ha commentato anche il comportamento di Gian Piero Gasperini a fine partita: “Non so se sia normale o meno. Personalmente, in due anni non ho mai saltato il saluto a un collega. È una questione di rispetto. Quando ho visto che Gasperini andava via, mi ha intristito un po’, ma ho pensato che non fosse nulla di grave. Io sono andato solo a salutare”.

Sulla prova della sua squadra, Fabregas ha sottolineato il valore della continuità e della crescita: “È stata una partita intensa, molto bella, e questa vittoria la gustiamo perché è costata fatica. Cerchiamo di costruire una squadra con identità, carattere e solidità, allenando queste caratteristiche nel tempo. Partite così possono cambiare in cinque o dieci minuti, quindi serve fiducia. Dopo questa vittoria dobbiamo mantenere naturalezza, umiltà e continuare a lavorare. Mancano ancora nove partite più la Coppa, quindi andiamo passo passo”.