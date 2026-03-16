Gianluca Manganiello, arbitro di Inter-Atalanta, non sarà tra gli arbitri designati nelle prossime giornate di Serie A. Troppo grave l'errore sul contatto Scalvini-Frattesi, secondo il Corriere dello Sport. Bisognerebbe sperare, si legge sul quotidiano, che lo stesso valga per il Var della gara, Gariglio, nonché per l'Avar, Chiffi.

Pare però che la votazione di Gervasoni, responsabile del Var e vice di Rocchi, sia stata più sufficiente: 8,50, equivalente a un 7 "scolastico". Una decisione che il quotidiano definisce "inspiegabile" dopo il contatto Scalvini-Frattesi. Rocchi sembra desolato e sconfortato: si può discutere su Dumfries-Sulemana, per dinamica e mood dell'azione ci sarebbe dovuto essere un fischio, in un'azione nella quale un giocatore subisce un contatto mentre è in vantaggio e sta correndo. Resta una situazione opinabile, così come quella che riguarda ancora l'olandese con Ederson nell'area atalantina. Ma sul contatto Scalvini-Frattesi non ci sono discussioni: rigore, punto. Un errore che meriterebbe una dura presa di posizione.

Un primo segnale si poteva già dare ieri non mandando Gariglio come Avar a Como o Chiffi come Var per Lazio-Milan. Per ora Manganiello non sarà nelle griglie del prossimo weekend, ma gli altri protagonisti meriterebbero la stessa pena, in particolar modo chi come Chiffi è un internazionale.