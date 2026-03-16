Dagli studi della 'Domenica Sportiva', Stefano Sorrentino analizza così la partita di sabato tra Inter e Atalanta: "Diciamo che ambedue venivano da un momento di difficoltà, specie l'Atalanta per i sei gol presi in Champions League. Il derby ovviamente pesa, anche se i sette punti che aveva di vantaggio erano importanti. Non è stata una bellissima partita: sono sembrate due squadre in difficoltà, soprattutto l'Atalanta in fase di realizzazione nel primo tempo anche se poi è venuta fuori alla distanza. Il pareggio tiene l'Atalanta staccata dal treno Champions, mentre l'Inter prende un punto in più rispetto a sabato".