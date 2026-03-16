Il procuratore Giovanni Branchini è intervenuto oggi a Radio Anch'io Lo Sport, parlando della situazione del campionato italiano partendo dalla prospettiva del Milan. "Se Allegri si sarà arrabbiato? La grande occasione credo fosse tale per le interpretazioni di chi commenta. Il messaggio di Allegri è sempre stato molto concreto ed equilibrato, non ha mai pensato di vincere lo Scudetto o di far la corsa sull'Inter, che è meritatamente in testa, e ha sempre detto guardiamoci le spalle. Qualcuno avrà pensato a una strategia, ma è realismo e correttezza".

"Credo che l'Inter abbia una struttura societaria e una squadra molto forte e farà suo il campionato come merita - dice ancora Branchini -. In passato ha fatto miracoli, fare due finali di Champions per l'espressione attuale del campionato italiano ha del miracoloso. Trovo sia stato molto scorretto presentare la finale di Champions League come una gara in cui l'Inter avesse delle chance. Analisi che va al di là del risultato finale, ma il miracolo era già stato fatto prima arrivando lì e non poteva essere competitiva contro il Paris, peccato che nei commenti pre-gara ci si sia dimenticato per questo e sia sembrata una Waterloo infinita".