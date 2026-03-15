"Il Como è una squadra forte, ma non stimo i loro comportamenti, in campo e in panchina". È la replica di Gian Piero Gasperini all'ANSA dopo le parole di Cesc Fabregas che ha accusato il tecnico della Roma di non averlo salutato a fine partita. "Ci vuole rispetto, bisogna dare la mano", aveva detto l'allenatore del Como.

Poco prima Fabregas aveva assicurato di non aver mai negato il saluto al tecnico avversario: “Non so se sia normale o meno. Personalmente, in due anni non ho mai saltato il saluto a un collega. È una questione di rispetto. Quando ho visto che Gasperini andava via, mi ha intristito un po’, ma ho pensato che non fosse nulla di grave. Io sono andato solo a salutare”.