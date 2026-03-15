Dagli studi di DAZN, Emanuele Giaccherini commenta gli episodi arbitrali incriminati di Inter-Atalanta, partendo dal contatto Denzel Dumfries-Kamaldeen Sulemana dal quale nasce il pareggio orobico: "Rivedendo l'azione, ho avuto la sensazione che tutti e due stavano quasi scivolando, erano messi male come equilibrio. Anche per me il contatto è lieve, anche se comunque si appoggia un po'... Però sono tutti e due in precario equilibrio, anche Dumfries come ha sentito il tocco... Per me il contatto è lieve quindi il gol è regolare".

Parere diverso sull'episodio del rigore non concesso a Davide Frattesi: "Io questo lo valuto come calcio di rigore: Frattesi anticipa Giorgio Scalvini e viene preso, la palla era rimasta anche in gioco. Come si fa a valutare quanto impatta non lo so, ma lo prende e vale la regola che chi arriva prima ha ragione. Mi ricorda lo step on foot su Vergara a Genova, lì fu dato rigore. Bisogna fare chiarezza sotto tanti punti di vista".