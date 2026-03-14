"Oggi abbiamo dimostrato ancora una volta di avere carattere. Dopo la sconfitta col Bayern eravamo dispiaciuti, nessuno si aspettava quel risultato. Siamo stati bravi a trasformare la delusione in rabbia agonistica e voglia di fare il risultato. Abbiamo disputato un'ottima partita". Così Davide Zappacosta, parlando ai canali ufficiali dell'Atalanta, dopo l'1-1 strappato dalla Dea a San Siro contro l'Inter.

Non era facile anche perché l'Inter aveva voglia di rivalsa dopo il derby perso.

"Non era facile, anche loro avevano voglia di rivalsa. E' sembrato tutto più semplice di quello che è stato, ma non è mai facile giocare qui. L'abbiamo preparata bene con il mister, cercando di togliere profondità e transizioni all'Inter. E' stata una partita combattuta".