La Lazio batte il Milan e "salva" il weekend nerazzurro, ma non si può far finta di nulla. E il gol di Isaksen non può cancellare quanto accaduto sabato pomeriggio a San Siro in Inter-Atalanta.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 16 marzo 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.