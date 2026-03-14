L’esterno dell’Atalanta Davide Zappacosta arriva nella sala conferenze di San Siro per commentare coi cronisti presenti quanto avvenuto nel match di questo pomeriggio contro l’Inter. FcInterNews.it vi riporta le sue parole:

Come stai vivendo questo momento? Ti aspetti una chiamata da Gattuso?

“Penso di essere in un buon momento e cerco di dare sempre il massimo. Al di là di questo sono aiutato da dei ragazzi eccezionali, un gruppo sano dove tutti danno il massimo. Mi piace parlare di questo gruppo che ha reagito ad una brutta sconfitta in Champions, eravamo molto amareggiati ma siamo stati bravi a trasformare la rabbia in energia positiva”.

Il DNA atalantino è quello di non mollare mai?

"Questa è la base, ci sono cose che non devono mancare mai come lo spirito di squadra. Quando mettiamo tutto riusciamo a fare buoni risultati".