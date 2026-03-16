"C'è un po' di apatia, di stanchezza. L'anno scorso di questi tempi l'Inter era in corsa su tutti i fronti e poi non raccoglie nulla". Così Daniele Adani valuta il momento dell'Inter nella sua analisi alla Domenica Sportiva.

"E' dura portare avanti tutte le competizioni ed è dura quando vieni da qualche partita in cui nella tua espressione calcistica, dominare il gioco, Calhanoglu non c'è più, Lautaro si sente più quando non c'è, qualche uscita ti rende titubante e gli altri cominciano a conoscerti e a crederci - dice ancora Adani -. Questo insegnamento va tenuto per il futuro perché le idee invecchiano presto. Vanno rinnovati il parco giocatori e le idee".

"Difficoltà del calcio italiano? Non siamo più un riferimento, il calcio giocato in Italia è modesto e ce ne accorgiamo in Champions League. E' totalmente un altro calcio. Il nostro viaggia più sulla polemica che sulle analisi. Gli arbitri hanno dato modo di alimentare la polemica. Così il nostro calcio scema e quando andiamo fuori arrivano le legnate sui denti".

"Per far resuscitare l'arbitro, che ormai è morto come abbiamo detto, l'arbitro deve prendere un po' di coraggio e decidere. Non ha bisogno di andare sempre al Var. Ma dopo un giorno e mezzo che lo abbiamo visto stiamo dicendo che è una cosa molto semplice. Ma è molto semplice: sul caso Dumfries-Sulemana non c'è bisogno del Var, l'arbitro decide e non sbaglia nulla, Dumfries simula e il gol è regolare; nel secondo il fallo è netto, se non vede l'arbitro e non interviene il Var han colpa tutti e due. Finito. Sul primo l'arbitro decide, è nel pieno possesso della sua autorità, sennò diventa una mano televisiva. Sul secondo se non lo vede l'arbitro deve richiamarlo il Var".

"Chivu ha già dimostrato di far bene e sa come prendere lo spogliatoio. Il passaggio è rinfrescare fiducia, motivazioni e capire il calo di brillantezza fisico che è normale. Lo hanno tutti. Poi va recuperato Lautaro Martinez, che si diceva non fosse decisivo... Recupererà e l'Inter ne beneficerà".