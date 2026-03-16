La questione Alessandro Bastoni diventa istituzionale. Sulla situazione del difensore dell'Inter si è infatti pronunciato anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi, che da Cologno Monzese, dove ha presenziato all'inaugurazione di un playground nell'ambito del progetto Illumina, ha affermato: "È giusto non mettere in discussione la convocazione di Bastoni in Nazionale? Io credo che si viene convocati non soltanto per le qualità tecniche ma anche per le qualità comportamentali. Bastoni ha avuto la lucidità di ammettere di aver sbagliato".

Nel commentare i fischi che i tifosi avversari puntualmente riservano al 95 interista, Abodi si produce in un ragionamento un po' arzigogolato: "Insomma, al di là del fatto che io non faccio il maestro di cerimonia, quindi ognuno fa quello che ritiene più opportuno, io credo che il rispetto sia un fattore supremo e questo rispetto si manifesta nei comportamenti dei protagonisti e nei comportamenti di quelli che spesso prendono esempio dai protagonisti - ha aggiunto- considerando il pubblico parte del protagonismo sportivo perché io credo che a certi livelli si arriva, si ha la consapevolezza che si gioca per il pubblico, non per se stessi e se si è a livello professionale così alto si hanno oltre che dei diritti che contrattualmente vengono sempre sanciti e vengono sempre rispettati ci sono anche dei doveri, quindi sono doveri reciproci degli uni e degli altri". Ha fatto molto discutere in Lombardia la proposta del premio Rosa Camuna a Bastoni: "Rispetto la decisione ma c'è stata qualche distrazione", ha concluso Abodi.