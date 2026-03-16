Nicola Ventola, presente alla tappa milanese del tour di Viva el Futbol, ha parlato degli argomenti relativi al calcio italiano, partendo dall'avvenimento teatrale: "L'unico teso sono io, faccio avanti e indietro. San Siro mi metteva meno pressione rispetto al teatro. Campionato? Anche dopo la sconfitta del derby avevo dichiarato che per me lo Scudetto lo vincerà l'Inter a tre giornate dalla fine. Non vedo, nel gioco, un Milan che può competere per il vertice. Vedevo meglio il Napoli".

Chivu ha fatto dimenticare Inzaghi?

"E' stata una scoperta ma sin dall'Ajax era un visionario. Lui avrebbe voluto cambiare modulo con armi in più, tipo giocatori che saltano l'uomo. Non mi aspettavo questa pressione alta. Mi ha sorpreso tantissimo".

Chi compreresti per la futura Inter?

"Se potessi, prenderei Bremer.