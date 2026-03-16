"Mi hai colpito, Scalvo, mi hai colpito. Ti giuro sulla vita di mia madre che mi hai colpito". Questa la reazione dei Davide Frattesi al minuto 85 di Inter-Atalanta, dopo il tanto discusso contatto in area di rigore con Giorgio Scalvini su cuoi l'arbitro Gianluca Manganiello non è intervenuto, così come Matteo Gariglio al VAR. Lo rivela il solito appuntamento con Bordocam di DAZN. Alle rimostranze del centrocampista dell'Inter il difensore atalantino si giustifica: "Non ho dato calci, ero fermo (falso, le immagini confermano il movimento con il piede destro, ndr)".

Dopo essersi alzato, Frattesi si rivolge a Manganiello con un certo trasporto e una certa incredulità: "Guardatelo, guardatelo! Neanche un controllo? Neanche un controllo? Come fate a fare una cosa del genere?". Ed è così che le legittime aspettative dell'ex Sassuolo si infrangono nell'indifferenza del direttore di gara alle sue richieste.