La sfida tra Inter-Atalanta ha dato buone notizie al ct della nazionale italiana. Secondo quanto si legge su Tuttosport, Pio Esposito ha dimostrato (e non era scontato) di avere personalità a sufficienza per fare la differenza anche in partite delicate.

Non soltanto contro i bergamaschi, a cui ha segnato la rete del momentaneo 1-0, ma anche contro la Juventus e all'andata col Bodo/Glimt, il tutto a soli vent'anni e alla prima stagione con l'Inter.