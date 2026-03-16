Nel corso della puntata di Pressing sono state mostrate le immagini di una vecchia riunione tra Rocchi e i giornalisti in cui il designatore spiegava la posizione dei vertici arbitrali riguardo al contatto Dumfries-Alex Sandro di Inter-Juventus dell'ottobre 2021 per capire meglio quale sia l'indirizzo dato ai fischietti. Episodio che, per dinamica, è molto simile se non uguale a quello tra Scalvini e Frattesi dell'ultimo Inter-Atalanta.

"Capisco sia Inter-Juve, capisco quello che volete, ma per noi questo intervento è fuori tempo, un calcio all'avversario, tutti i problemi che ha creato non li capisco", disse allora Rocchi. A commento di ciò, Graziani Cesari ha aggiunto: "Lui allora spiega bene, è in campo sbagliano".