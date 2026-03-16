Il fattore San Siro si sta rivelando davvero consistente in chiave Scudetto. Nonostante l'Inter non sia riuscita a vincere contro l'Atalanta, i numeri casalinghi sono importanti perché la squadra di Chivu comanda la classifica delle vittorie in cas davanti al Napoli. Il Biscione ha totalizzato 39 gol in 15 partite con 13 reti incassate. Il Milan ha fatto 28 punti in casa: dunque sette in meno dei nerazzurri.